Pallone d’Oro | è la volta di Benzema | chi è il calciatore

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Trionfo per l’attaccante del Real Madrid Nella notte delè Karima trionfare. Il francese per la primaha vinto il prestigioso trofeo all’età di 35 anni (a dicembre), uno dei più anziani di sempre. Davanti a lui solo Stanley Matthews 41 anni, che trionfò nel 1956.è riuscito, come Modric, dove non era arrivato nessuno: ha interrotto l’egemonia di Messi e Ronaldo: uno dei due vinceva sempre dal 2018. “Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio – ha detto il transalpino – il risultato di tanto lavoro, fatica, allenamento ma è soprattutto l’avverarsi di un sogno che avevo fin da bambino”. Chi è KarimIl, nato nella periferia di Lione è oggi uno dei giocatori di riferimento del Real Madrid. Nato da padre ...