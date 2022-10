Noemi | la confessione in diretta tv | “…o vivi o muori”

Totti econ Alex Nuccetelli su Instagram. Su Instagram , il per sempre capitano ci appare ... della quale ha detto in via ufficiale in quella famigerata- intervista e qualche amico. ...... dove vive con Ilary Blasi , verso Roma Nord , per avvicinarsi aBocchi . Il tam tam sul web ... Totti e Ilary sempre più ai ferri corti, ladegli amici: 'Non si parlano e sui figli...' ...Ospite nella prima puntata della trasmissione Michelle Impossible, Noemi ha fatto delle rivelazioni che nessuno si sarebbe mai assolutamente aspettato. Ecco quali sono state le parole della cantante.Il 14 ottobre gli ex coniugi Totti si vedranno in tribunale: l'inventario di Ilary Blasi è importante. Calzature, gioielli, la Smart e soprattutto la villa di famiglia che ora divide con il capitano ...