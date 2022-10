Mitrovic “In passato vicino alla Roma”

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti in una recente intervista. L’attaccante serbo sarebbe potuto essere un calciatore giallorosso Lalì davanti è coperta, con qualche uscita che si potrebbe anche fare, ma prima dell’arrivo di Abraham e Belotti sarebbe potuto arrivare un altro attaccante di peso. Il calciatore in questione è Aleksandarattaccante L'articolo

... non solo questo ma addirittura il fatto che la Pulce,dal Barcellona al Psg, sia stato ... e soprattutto con la nazionale serba che insieme ad Aleksandrha condotto ai Mondiali a suon ...... che incassa la prima sconfitta stagionale dopo esserein vantaggio per primo. Decide un ... Il match si sblocca al 56' ma è il Fulham a fare gol:approfitta di una clamorosa ingenuità ...La Roma lì davanti è coperta, con qualche uscita che si potrebbe anche fare, ma prima dell’arrivo di Abraham e Belotti sarebbe potuto arrivare un altro attaccante di peso. Il calciatore in questione è ...Io, in passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. MITROVIC SU VLAHOVIC: “UN TOP PLAYER, LA JUVE SI RIALZERA’… Leggi ...