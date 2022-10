Lillo e Greg Comedy Show è un fantastico appetizer in attesa della serie Io sono Lillo e di LOL 3

Leggi su gqitalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tra le coppie comiche italiane,una di quelle più solide, anche quando i due giocano da soli., uniti da una prima carriera nei fumetti e poi dalla comicità in duo spaziando dalla musica - lo avete mai ascoltato un live dei Latte & i Suoi Derivati? - al varietà televisivo, dal cinema (in proprio) ai tour teatrali, siallontanati giusto il tempoprima sfida di LOL - chi ride è fuori, con il primo a esplodere in fenomeno con il personaggio del supereroe Posaman e la battuta “!”. Quest'anno li abbiamo visti nel film Gli idoli delle donne, mastati anche in tournée in primavera con lo spettacolo di supereroi super comici Gagmen Upgrade, da cui ora, quasi a fare da antipasto al ...