(Di martedì 18 ottobre 2022) IS23 verranno presentati il prossimo febbraio, ma sappiamo già possiamo provare a prevedere letecniche che li contraddistingueranno. Yogesh Brar su Twitter ha fatto il punto della scheda tecnica che potrebbe caratterizzare ildel prossimo top di gamma del colosso di Seul, che si equipaggerà di uno schermo sAMOLED da 6.1 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, sarà spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (probabilmente non espandibile, come accade ormai da un po’ di tempo). Android 13 con la One UI 5 sarà il sistema di riferimento delS23, che monterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (OIS), un ...

OptiMagazine

Varianti etecniche della serie La serie di smartphone è stata elencata online, il che indica che il telefono sarà disponibile in tre modelli: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e ......anno ' si legge nella dichiarazione dove però Microsoft non ha diffuso informazioni più... oltre che di 12milalicenziamenti per Meta . Lo scorso luglio invece era emersa la ... Le possibili specifiche del Samsung Galaxy S23 (modello standard) Quando parliamo di nevrosi ci troviamo davanti a una vasta categoria di disturbi che si caratterizzano per la specifica conflittualità ...In queste ora sono trapelate online diverse indiscrezioni sulle specifiche del nuovo OnePlus 11, tra cui comparto fotografico e display.