Juventus | il “non gioco” di Allegri ha un lato positivo non indovinerai mai

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il cosiddetto “non” di, sta portando alladei benefici di cui in molti non si sono ancora accorti in pieno. Il nondi, ha portato chiunque segua laall’esasperazione più completa. Questo, per via dello stato di forma in cui i bianconeri versano da un bel po’ di partite a questa parte. Nonostante questo, per quanto possa sembrare strano, ci sono delle note positive che vanno sottolineate per forza di cose. ANSA FotoIl morale, del resto, è sotto terra. Dunque, i lati positivi potrebbero a loro volta avere un forte impatto su quello che è il morale della squadra. I tifosi, ne risentono in prima persona. Essere a conoscenza di quello che va bene, soprattutto per loro, potrebbe essere ottimo. Il periodo di crisi nera che i bianconeri stanno ...

Classe 1988, il nazionale colombianoavrebbe ancora ricevuto una proposta per prolungare il suo contratto in scadenza (laha bloccato tutti i rinnovi dopo il pessimo inizio di stagione) ...Laè timida quando si tratta di investire anche se si tratta di un mercato "particolare" come la finestra di gennaio. Il Mondiale può essere l'occasione giusta per provare a scovare ...La Roma si è risvegliata con tre punti in tasca e un quarto posto in solitaria in campionato grazie alla vittoria contro la Sampdoria. La partita è terminata 1-0 al Marassi grazie alla rete di Lorenzo ...Il cosiddetto "non gioco" di Allegri, sta portando alla Juventus dei benefici di cui in molti non si sono ancora accorti in pieno.