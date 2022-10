Inter | Gazzetta | “Ecco finalmente Lukaku”

(Di martedì 18 ottobre 2022)- Come riporta lala squadrastaper riavere in maniera davvero importantein squadra. “Ottimismo Sette settimane senza calcio, troppe per un leader come Romelu, che manca dalla vigilia della sfida contro la Cremonese, quando durante un allenamento ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La stazza ha reso più complesso il recupero, anche perché con una massa muscolare così imponente diventa impossibile provare a forzare i tempi, a maggior ragione con un Mondiale alle porte chepunta a giocare da protagonista, come in Russia quattro anni fa. Domenica mattina, mentre la squadra era già concentrata sul lunch match contro la Salernitana, Romelu si è allenato ancora una volta da solo ...

Qual è il prezzo giusto per l'Inter? Per una società di calcio, come per qualsiasi altra azienda, non c'è prezzo giusto o ... "Gli auguro in particolare - ha sottolineato Cruz - di alzare al cielo la Champions come Diego". Il Milan 2022 nell'anima dei milanisti conserverà un posto speciale, a prescindere da quello che sarà di questa strana stagione spezzata, con lo scudetto sul petto e un Mondiale a metà campionato.