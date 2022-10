Grey’s Anatomy | ritorno nel cast nella stagione numero 19

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) A rivelarlo Deadlineimportante neldi. Stando a Deadline, in occasione della quinta puntata della nuova, dovrebbe tornare Jesse Williams. Nell’episodio che si intitola When I Get to the Border quasi certamente rivedremo il Dottor Jackson Avery che la scorsaaveva dato addio allo show ABC. Nell’episodio, Meredith andrà infatti Boston, dove il medico, ritrovato l’amore, si è trasferito con April e la loro figlia. Leggi anche:: in arrivo un altro spin off? Nelle ultime settimane, Sara Drew, attrice che interpreta April ha anche aperto a uno spin off dedicato proprio alla coppia tra le più amate del medical drama. Non è da escludere che come successo...