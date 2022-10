George | confronto con Antonella Fiordelisi | la critica di Ciupilan

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022)mattutino nella casa del GF Vip tra. Cosa è accaduto nel loft di Cinecittà Mattina di confronti quella di oggi martedì 12 ottobre nella casa del GF Vip., due dei vipponi più giovani della corrente edizione del reality, si sono affrontati, tornando sulle tensioni della puntata andata in onda ieri sera. In particolare al momento delle nomination l’ex concorrente de Il Collegio ha fatto il nome della showgirl originaria di Salerno, che non ha ben digerito la votazione.non è poi andata a rischio eliminazione, anche se la questione non le è ancora andata giù. Per questo i due si sono parlati questa mattina nella zona beauty ...