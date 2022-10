Frode informatica nel napoletano | così la banda rubava migliaia di euro e dati importanti

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Computer, cellulari e carte di credito: era questo il kit delladedita alle frodi informatiche. Torre del Greco, quattro denunce perI 4 uomini sono stati scoperti dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco e del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni dopo un controllo in un appartamento in via del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.