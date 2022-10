Fail bollente per la star del fitness | un incidente durante un esercizio diventa virale – VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un piccoloche, per certi aspetti, non è affatto dispiaciuto al popolo del web: ecco cosa ha combinato la nota influencerIl mondo delè davvero molto seguito sul web, tant’è che appassiona milioni di utenti sui social. Numerose, infatti, sono le influencer che si sono lanciate in questo macrocosmo con successo, L'articolo NewNotizie.it.

NapoliToday

Di Greta Del Prete - 18/10/2022 Un piccolo incidente che, per certi aspetti, non è affatto dispiaciuto al popolo del web: ecco cosa ha combinato la nota influencer fitness Il mondo del fitness è ...Di Greta Del Prete - 18/10/2022 Un piccolo incidente che, per certi aspetti, non è affatto dispiaciuto al popolo del web: ecco cosa ha combinato la nota influencer fitness Il mondo del fitness è ... Tennis, il torneo Atp 250 da domani torna sul lungomare: c'è il campo nuovo I camion della "salvezza" sono arrivati sul lungomare di Napoli nella notte, direttamente da Firenze. Il nuovo campo in resina è già in costruzione nella Arena alla Rotonda Diaz. Sarà completato entro ...