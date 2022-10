De Luca stanzia 300mila euro per la manifestazione per la pace e se ne vanta | “Le spese ci stanno”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non è una bufala, niente fake news, purtroppo: il governatore della Campania, Vincenzo Deha davveroto “fino a” per laper lain Ucraina del 28 ottobre a Napoli. Ieri nella trasmissione su Rete 4 condotta da Nicola Porro, il leader della Lega, Matteo Salvini, lo ha detto ai telespettatori italiani. «Deha approvato una delibera in Consiglio regionale che permetterà a lui di spendere fino a 300 milaper organizzare unaper la». Una deliber contestata proprio dal consigliere regionale della Lega Severino Nappi in cui, tra l’altro, c’è anche una sorta di “vademecum”, inviato alle scuole. Tra le prescrizioni-indicazioni, l’invito ad organizzare ...

... 'Invece di buttare via i soldi per bandiere, cortei, striscioni e palchi, perché Denon ... 'Chiediamo alla Corte dei Conti di acquisire gli atti con i quali la giunta regionalerisorse per ...... il commento dell'assessore alle politiche socialiTrapanese. Per tutte le altre informazioni è possibile collegarsi al link: www.comune.napoli.it/bonus - utenzeNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...«De Luca ha approvato una delibera in Consiglio regionale che permetterà a lui di spendere fino a 300 mila euro per organizzare una ...