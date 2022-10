Covid | le notizie In rialzo terapie intensive e ricoveri ordinari LIVE

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le persone in terapia intensiva sono 254 (+2), quelle nei reparti6.928 (+213). Una circolare del ministero della Salute raccomanda la quinta dose per over 80 e fragili, dopo almeno 120 giorni dall'ultimo booster. L'indicazione è legata all'attuale quadro epidemiologico in cui è aumentata la circolazione del virus e l'Rt è sopra la soglia epidemica

Nuovo aggiornamento del dicastero sui richiami del vaccino anti Covid: ecco a chi è raccomandata la quinta dose e .... Il documento, che fornisce tutte le indicazioni aggiornate, è stato elaborato in ...