Calenda | “Per Berlusconi declino rapidissimo | prenderemo quei voti”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “si avvia a un. Noilà, che è cosa diversa da prenderedeputati”. Lo ha detto Carloa Tg1 Mattina, secondo il quale quello che sta per nascere “sarà un governo in condizione di grande difficoltà e molto fratturato”. “Ci sono persone di grande capacità, Carlo Nordio è molto in gamba, però è un governo molto politico e piuttosto di basso livello. Dovranno gestire cose complicate”, afferma il leader di ‘Azione’ Parlando del rinnovo dei vertici del Parlamento e di quello prossimo delle commissioni di garanzia, Copasir e Vigilanza Rai,spiega poi che da Sergio Mattarella “metteremo sul piatto che c’è un tema, una opposizione che ha preso quasi l’8%, ...

La protesta del Terzo Polo 'A oggi non parteciperemo al voto'l'elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Tg1 Mattina, annunciando che alle ...Dopo il faccia faccia Meloni - Berlusconi il centrodestra si presenterà unito da ...Silvio Berlusconi cede, va a 'casa' di Giorgia Meloni, in via della Scrofa, e quasi subisce la tregua con la leader di Fratelli d'Italia. Un'ora e mezzo dopo, insieme annunciano ...