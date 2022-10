Bimba dimenticata in auto | salvata in extremis da alcuni passanti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Unalasciata sola ine il disperato tentativo di salvarla da parte diche erano in strada. È diventato virale in poche ore il video che riprende la scena diresidenti di Pozzallo, in provincia di Ragusa, che radunate attorno ad un Suv in sosta, hanno salvato una bambina sola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Quotidiano di Sicilia

La verità troppo spessoè che cartoon, videogame e fumetti hanno contribuito in maniera ... incapace di avere figli maschi, decide di educare l'ultimache gli è nata come fosse un ......ma al Rettore piace l'idea di offrire certezze al pensiero fisso di unache non ha neppure iniziato le elementari e già vorrebbe essere all'università. Storie di una Napoli spesso, ... Pozzallo, bambina dimenticata in auto: salvataggio in extremis, il video La piccola è arrivata in Italia senza i suoi genitori e la sua sorellina di 7 anni, rimasti in Tunisia, perché travolti dai momenti di panico e caos che caratterizzano le odissee nel Mediterraneo. Gio ...Quasi un bambino su due (il 49,8%) dei bambini aquilani non ha un computer che può usare per lo studio, il 34,9% non ha una cameretta tutta sua, il 23,2% non dispone di un collegamento a internet. (AN ...