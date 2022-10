BERLUSCONI | ecco l' uscita dal Pd insieme a Renzi dopo l' incontro nel 2014

Licia Ronzulli è stata eletta per acclamazione, su indicazione di Silvio, capogruppo di Forza Italia al Senato. Ronzulli è stata votata all'unanimità. Massimiliano Romeo è stato confermato ...... Meloni: "Siamo a ottimo punto" Parlamento, nuovi capigruppo Senato e Camera:chi sono Dunque sulle frizioni dei giorni scorsi con la premier in pectoregetta acqua sul fuoco: " Non c'...Nuovo governo, le ultime notizie di oggi 18 ottobre 2022 sui possibili ministri di Meloni, Salvini e Berlusconi e sull’elezione di capigruppo e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...