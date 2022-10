Arrestato a Milano Craig Auringer | era ricercato in tutto il mondo per una truffa da 100 mln di dollari

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Stava passeggiando in via Manzoni, nel centro di, quando la polizia lo ha fermato. E quando gli agenti hanno controllato il suo nome nella banca dati della Questura, hanno capito di avere di fronte una livello internazionale per una maxi-sul mercato azionario americano. È stato fermato così la mattina di lunedì 17 ottobre il broker, 52 anni, cittadino canadese e residente in Gran Bretagna. Il suo nome era finito al centro di un’indagine del procuratore di New York Damian Williams e dell’Fbi che ha coinvolto in10 persone.è stato fermato mentre passeggiava a pochi passi da piazza della Scala. Il broker risultava in Italia da qualche giorno per ‘sviluppare il suo business’ e alloggiava al centralissimo hotel ...