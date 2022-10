Area B Milano - La Polizia scende in piazza contro la Ztl e Sala

(Di martedì 18 ottobre 2022) I nuovi divieti per l'ingresso nell'B dicontinuano a generare discussioni e polemiche, con un nuovo s, questa volta istituzionale e di certo abbastanza raro nella storia recente: le Forze delle ordine, infatti, hanno deciso dire inper contestare le politiche del primo cittadino milanese, Giuseppe. I sindacati Siulp, Sap, Siap, Fspdi Stato, Fed Coisp, Silp Cgil hanno organizzato per giovedì prossimo, 20 ottobre, una manifestazione di protestail provvedimento e, soprattutto,il rifiuto didi varare delle deroghe per le forze dell'ordine. Problemi di servizio. Del resto, è da diversi giorni che i rappresentanti dei poliziotti evidenziano i problemi ...

La svolta anti - inquinamento del Comune dicontinua a trovare critiche e opposizioni. Anche le forze dell'ordine sono contro l'attivazione dell'B nella città diperch impedisce il regolare svolgimento del loro lavoro a discapito della sicurezza pubblica. Una conclusione cui i sindacati di categoria sono arrivati leggendo la ...La società con base a, nella nuova sede a fianco del Bosco Verticale, consolida ...come pareti/lavagna sulle quali scrivere appunti e una parete/ tappeto verticale di vegetazione nell'work -...“Area B ha dietro di sé l’idea di una città serrata nelle proprie mura, che controlla ai varchi tutti quelli che entrano in città, mentre non controlla i ...I nuovi divieti di Area B sono scattati da ormai più di due settimane, ma continuano a far discutere ed a creare polemiche, tra Regione Lombardia ed il Comune di Milano. Il Pirellone, infatti, ha ...