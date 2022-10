Zaynab Dosso | l’atleta azzurra e gli insulti in strada a Roma | «Mi hanno chiamato putt… straniera»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è una velocistache ha vinto la medaglia di bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei. Su Instagram ha raccontato di aver subito un’aggressione verbale ada una donna che l’ha chiamata «Puttana» perché lei e i suoi amici avevano rifiutato di farle l’elemosina. La vicenda è riportata oggi da La Stampa, che pubblica lo status disu Instagram. La donna le ha anche detto «Puttana, tornatene nel tuo paese», mentre chi era intorno a lei o rimaneva in silenzio oppure si metteva a ridere. «Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire fuori, ma non perché qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente».è nata in Italia. I suoi genitori vengono dalla Costa ...