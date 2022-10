Adnkronos

ha avvertito il governo israeliano di non fornire armi all', affermando che qualsiasi mossa per rafforzare le forze ucraine danneggerebbe gravemente i legami bilaterali russo - ...Secondo un nuovo studio dell'Unicef pubblicato oggi, a causa della guerra ine della crescente inflazione ulteriori 4 milioni di bambini in Europa orientale e Asia Centrale vivono in povertà, ... Ucraina, Medvedev: "Armi Israele a Kiev distruggeranno nostri rapporti" L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha minacciato Israele di rompere le relazioni bilaterali se assisterà militarmente l’Ucraina, un passo che le autorità israeliane sembrano ora pronte a compiere s ...L'ex presidente russo e attuale numero due del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev ha messo in guardia Israele dal fornire armi all'Ucraina ...