(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Pd condanna minacce e attacchi personali, ma rivendicano il diritto di critica. Se, però, non si abbassano i, si rischia un'senza fine che non porta nulla di buono

ilGiornale.it

È proprio da'anno che è iniziata una guerra contro le popolazioni del Donbass a maggioranza ... affinché si avviino immediate trattative per fermare le ostilità e un'che è già fuori ...... 20 ottobre, l'ex magistrato torinese e storico Paolo Borgna ricostruirà a Piacenza'aspetto ... si ponga fine all'invasione Russa dell'Ucraina - si legge nella nota, che prosegue - l'... Quell'escalation dei toni che avvelena il Paese Il Pd condanna minacce e attacchi personali, ma rivendicano il diritto di critica. Se, però, non si abbassano i toni, si rischia un'escalation senza fine che non porta nulla di buono ...Molte bombe “tattiche” possono provocare danni irreparabili. Anche per la Russia di Putin che potrebbe decidere di usarle ...