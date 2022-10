Orazio Antinori | il patriarca degli esploratori italiani

PerugiaToday

Elce. Quella rotatoria, invasa dalla vegetazione, è in condizioni indecenti. Non è esagerato definirla una giungla. Posta fra Via Annibale Vecchi e viale, è intitolata alle 'Vittime della mafia'. Già il giorno dell'inaugurazione non fu una buona partenza. Il circolo di sassi era sconnesso e le autorità si muovevano in un contesto ...Insomma, è accaduto che degli irresponsabili abbiano gettato, per mesi, dal soprastante viale, vagonate di sporcizia. La zona a tergo delle antiche Fonti scambiata per un capiente ... INVIATO CITTADINO Elce. Quella rotatoria 'Vittime della mafia' è vittima dell'incuria