Moratti o Bertolaso alla Salute | la mossa di Meloni per fare pace con Berlusconi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’incontro pere cercare una soluzione per andare avanti. Oggi pomeriggio, nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, andrà in scena il colloquio tra Giorgiae Silvio. Dopo le frizioni dei giorni scorsi, i due leader di centrodestra si siederanno attorno allo stesso tavolo per risolvere le controversie emerse negli ultimi giorni, deflagrate con gli “appunti” del Presidente di Forza Italia contro la prossima Presidente del Consiglio. E sul tavolo ci sarà, inevitabilmente, il totoministri. E ora la leader di Fratelli d’Italia sembra intenzionata ad affidare il Ministero dellaa un “tecnico” vicino al partito dell’ex Cavalieri: Letiziao Guido, i due nomi di ...

neXt Quotidiano

I nomi che si fanno sono due: Guidoe Letizia. Totoministri, rebus Economia: tra veti e rifiuti ora Meloni pensa al fedelissimodi Marco Galluzzoalla Salute. Per Casellati spunta l'ipotesi dell'Università Giorgia Meloni vorrebbe giurare nelle mani del capo dello Stato, con la sua squadra di governo, al più tardi lunedì ... Moratti Bertolaso, i due nomi di Meloni per il Ministero della Salute L’ incontro per fare pace e cercare una soluzione per andare avanti. Oggi pomeriggio, nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, andrà in scena il colloquio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlu ...Sottosegretario il fedelissimo Fazzolari. Su le quotazioni dei tecnici Bertolaso, Moratti e Piantedosi Giorgia Meloni accelera e punta a chiudere il pacchetto sulla squadra dei ministri velocemente. F ...