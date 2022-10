Marta Flavi | la verità su Maurizio Costanzo | “Lo cacciai di casa” | Chi è il fidanzato della conduttrice?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è convolato a nozze con Maria De Filippi nel 1995 e da quel momento in poi i due si sono rivelati una coppia inseparabile. Tuttavia, il celebre conduttore romano ha alle spalle altri tre matrimoni. Prima di diventare il maritodi Amici e Uomini e Donne, il giornalista 84enne è stato sposato per cinque anni con. Il matrimonio tra i due volti notiTV è avvenuto nel 1989, mentre il divorzio risale al 1994: tuttavia, la separazione trasi consumò già nel 1990. Come detto, persi è trattataterza volta sull’altare, mentre perquello con l’ideatore del ...