(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Un esempio emblematico è quello che coinvolge Stanislav, criticato in modo eccessivo a Napoli e in qualche caso pesantemente offeso: oggi lo slovacco è uno dei migliori d'Europa nel suo ruolo.... la squadra azzurra ha cambiato faccia, approccio,e meccanismi di riferimento. Com'è giusto ... Ovvero: 4 - 3 - 3/4 - 5 - 1 contro 4 - 3 - 3/4 - 5 - 1, cone Medel schierati nel cuore del ... Lobotka ha le idee chiare, Jorginho al bivio, Dominguez... Il mercato dei registi Il Napoli batte 3-2 il Bologna e si riappropria del primo posto in classifica: decisiva la rete di Osimhen al 69’. 19:51 - FINISCE QUI! 93' - Lykogiannis stende Lozano: fallo ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Ogni partita dopo la ...