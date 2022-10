' L' inter è in vendita | al lavoro Raine Group e Goldman Sachs'

la Repubblica

L'Inter potrebbe avere nel giro di alcuni mesi un nuovo proprietario. Secondo quanto scrive il "Financial Times" la società nerazzurra è stata messa in vendita. Questa settimana la banca d'affari statunitense Raine Group e il colosso finanziario Goldman Sachs inizieranno la ricerca di un acquirente per l'Inter, l'ultima squadra di calcio di alto livello ad essere messa in vendita.