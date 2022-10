Landini Cgil manifesta per la pace | ' Il 5 novembre saremo in piazza | vogliamo il cessate il fuoco'

Maurizio, segretario nazionale della, a margine dell'assemblea dei delegati Fillea tenutasi alla Camera di Lavoro di Milano, ha annunciato che il prossimo 5 novembre anche il sindacato sarà in ...'Quello che si sta determinando in questi anni - ha spiegato il segretario generale dellaMaurizio- è che la precarietà ha impoverito le persone, perché si può essere poveri lavorando, ...“Lo dico a Pierpaolo e a Luigi: nei prossimi giorni incontriamoci per rivendicare subito, col prossimo governo, una serie di provvedimenti su bollette e inflazione, altrimenti si rischia una rottura s ...Landini: "Le nostre rivendicazioni sono molto precise: un cessate il fuoco, che si apra un negoziato e che si arrivi ad una vera conferenza di pace come fu fatta a Helsinki nel 1973 e come da tempo in ...