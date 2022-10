Inter in vendita | stavolta lo dice il Financial Times

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le voci sempre più insistenti, e adesso una soffiata al prestigioso: l’è in. Secondo il giornale economico londinese gli advisor cominceranno la caccia ai potenziali acquirenti a partire da questa settimana. La banca statunitense Raine Group, quella che ha gestito già gestito ultimamente la cessione del Chelsea, e Goldman Sachs stanno lavorando alladella società controllata da Suning. Calcio e Finanza ricorda che il mese scorso, il CdA dell’ha approvato l’ultimo bilancio, che ha mostrato ricavi in aumento a 440 milioni di euro e una perdita di 140 milioni di euro per l’esercizio 2021/22. Suning sarebbe pronta a iniettare capitale per 100 milioni di euro quest’anno, secondo una persona vicina al club nerazzurro, spiega ancora il ...

