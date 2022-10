Insulti a Borrometi | condannata la figlia del boss Crapula

Leggi su agi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI - Si è concluso con una condanna e una assoluzione il processo in primo grado di giudizio, per le frasi diffamanti ed ingiuriose rivolte al giornalista Paolo- vicedirettore dell'Agi e responsabile della testata giornalistica online "Laspia.it" - e alla sua famiglia. I fatti risalgono ad agosto del 2016. Si tratta dei commenti a un articolo del giornalista, pubblicato anche su Facebook, e che aveva come titolo "Da Noto a Rosolini, passando per Avola e Pachino: viaggio nel 'regno' dei Trigilia". Desirèedel capomafia di Avola (Siracusa) Michele, è statadavanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Ragusa a 6 mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 2.500 euro a(oltre interessi fino al versamento) e al rimborso delle spese legali. La donna ...