Il metaverso è un mondo vuoto e triste Pubblicati alcuni documenti interni di Meta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Una serie di comunicazioni aziendali sono state rese pubbliche dal Wall Street Journal. I piani di espansione per il 2022 saranno rivisti al ribasso. Per ora si contano meno di 200 mila persone

...riscrive il futuro del mercato comunitario del. L'osservatorio e le mappe di Wired Così la Cina si prepara al decoupling tech ' La Cina si è unita alla schiera degli innovatori del", ...... al suo primo giorno di scuola si troverà 'rapito' in una sorta diin cui sarà libero di ... nei quali quindi c'è tutto il tempo di questoper ponderare con attenzione la mossa ...La Festa del Cinema di Roma ha deciso di muovere i primi passi nel Metaverso, un mondo che è sempre più interessante e necessario esplorare e per comunicarlo ha preparato un’esperienza in Realtà Virtu ...Persona 5 Royal, capolavoro JRPG di casa Atlus, sbarca per la prima volta in assoluto su Nintendo Switch. Qui la nostra recensione del titolo ...