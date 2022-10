Il Grande Fratello Vip 7 decide sulla bestemmia di Amaurys Perez in diretta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) A poche ore dalladelVip 7 arriva la decisione della produzione sul caso. Il vippone infatti è stato accusato di averto durante ladella scorsa puntata. In realtà, le accuse dei fan comprendono anche altre occasioni in cui il pallanuotista cubano avrebbeto, ma la produzione ha preso in esame solo quella della, evidentemente ritenendo le altre solo imprecazioni, ma non bestemmie contro il regolamento. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 La decisione del GF VIP 7:hato? La produzione ha deciso di non procedere contro ...

Stasera , lunedì 17 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata delVip . Nell'attesa, l' opinionista Sonia Bruganelli , ospite al Maurizio Costanzo Show , ha svelato un inedito retroscena sulla sua collega Orietta Berti . La rivelazione di Sonia ...... Davide Maggio ha parlato anche di quelli che sarebbero i compensi della cantante per ciascuna delle puntate delVip alle quali prende parte: per il sito guadagnerebbe 10.000 a serata. Grande Fratello Vip 7, Sara Manfuso: «Non ho preso in giro Signorini» Lo sportivo era finito sotto accusa per via di una frase pronunciata nel corso dell'ultima diretta del reality show ...L'opinionista Sonia Bruganelli sorprende sulla sua collega Orietta Berti al Maurizio Costanzo Show. Stasera, lunedì 17 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grand ...