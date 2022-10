Il bel tempo resiste fino a metà settimana | poi correnti più umide portano nubi e pioggia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa a tutta l’Europa centro-meridionale garantirà generali condizioni di belanche sulla nostra regione almenoa mercoledì. Non mancherà però il transito di qualche nuvola innocua e la formazione di foschie o locali banchi di nebbie nelle prime ore del giorno sulla bassa pianura. Nella seconda parte dellal’indebolimento della struttura anticiclonica favorirà l’arrivo dipiùcon un probabile aumento dellee l’arrivo di qualche. Le temperature saranno in aumento tra oggi e mercoledì con massime intorno ai 25 gradi in Valpadana, mentre una diminuzione dei valori diurni è attesa tra giovedì e venerdì. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Ivan Malaspina ...