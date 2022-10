Grande Fratello Vip | la frase di Edoardo sui gay scatena le polemiche social

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Fa discutere all’interno della casa delVip l’uscita diDonnamaria, accusato dai telespettatori per il modo con il quale si è rivolto – di nascosto – ad Alberto De Pisis, parlando con Antonella Fiordelisi. Tra Donnamaria, membro del cast di Forum, e De Pisis, sembrava esserci un certo feeling. I due si sono anche scambiati un bacio, oltre a diversi altri segnali che lasciavano trasparire un interesse reciproco. “Qualcosa gli hai fatto pensare”, ha detto Fiordelisi. “Ogni volta che c’è un amico gay mi succede così, tutti i gay pensano che gli altri in realtà siano gay”, la risposta di, che prima di parlare ha controllato che ad ascoltare non ci fossero né Alberto né altri concorrenti. “Guarda che anche io ho pensato che tu fossi gay, pensavo che ti piacessero anche gli uomini. Perché dai ...

