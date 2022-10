Gas | la Commissione Ue pensa ad un contentino sul price cap Sarà “dinamico” | temporaneo e da usare solo come ultima risorsa

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laeuropea propone di introdurre uncapal gas “per evitare un’eccessiva volatilità dei prezzi e prevenire picchi estremi sul mercato dei derivati energetici”. E’ quanto si legge nella bozza del nuovo pacchetto di misure contro il caro energia chepresentato domani dalla presidente dellaeuropea Ursula von der Leyen. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) “avrà il compito, sulla base delle relazioni presentate dalle autorità nazionali competenti, di coordinare l’applicazione di questo meccanismo in tutta l’Unione e di documentare le divergenze”. Per “” si intende la determinazione di una prezzo massimo e minimo tra cui il prezzo può fluttuare. La proposta di un tetto ...

Nel frattempo il prezzo delscende ancora dopo l'annuncio dellaeuropea di presentare le sue nuove proposte: il prezzo oscilla a 132 euro al megawattora con una flessione di circa il ...Nuovo indice di prezzo per il gnl nel piano Ue contro la crisi energetica Lapropone di separare il prezzo delche arriva via tubo da quello che arriva via nave, ilnaturale ...