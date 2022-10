Foreign fighter italiano filorusso ucciso in combattimenti nel Donetsk

6 ore fa Ucciso unitaliano: combatteva per le milizie russe Aveva 28 anni, era originario della Sardegna, ma da tempo si era trasferito in Russia, a Taganrog, nell'oblast di Rostov, ...Elia Putzolu lavorava in un bar a Milano, frequentava i centri sociali, quando nel 2019 decise di lasciare l'Italia e partire per il Donetsk , per arruolarsi nelle milizie della Dnr, che combattevano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Era nel Donbass dal 2019, prima dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, Elia Putzolu, 28enne di origini sarde, morto lo scorso venerdì a Donetsk, mentre ...