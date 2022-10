Finito l' incontro Berlusconi-Meloni | durato poco più di un' ora | Andremo insieme al Quirinale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 18.05 - "Trac'è unità di intenti.al". La nota congiunta dopo il vertice Fonti di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno diffuso una nota congiunta dopo il faccia a faccia tra. "L’si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze.hanno fatto il punto sui dossier economici più ...

...del Senato Ignazio La Russa rientrando a via della Scrofa ha risposto ai cronisti che gli chiedevano dell'tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il leader di Fi Silvio Berlusconi,da ...Il Cav. ha lasciato via della Scrofa, dove ha casa Fratelli d'Italia. "Al lavoro per dare al più presto al paese un governo forte, coeso e di alto ...È finito dopo circa ottanta minuti l’incontro tra i due leader, che si sono chiariti dopo gli scontri della settimana scorsa. In una nota congiunta parlano di «clima di massima collaborazione». Per la ...Nella sede di Fratelli d'Italia il vertice tra la presidente di Fratelli d'Italia e il leader di Forza Italia dopo lo scontro sulla presidenza ...