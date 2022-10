“Esco dal GF Vip” Bomba della concorrente sui soldi | “Tanto fuori mi danno la stessa cifra”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Siamo a poche ore dalla nona attesissima puntata del GF Vip 7, presto Alfonso Signorini annuncerà quale dei tre concorrenti in nomination verrà eliminato dallo spiato appartamento Cinecittà. Ancora per poche ore al televoto Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà ed Antonino Spinalbese. Ma in agguato anche l’uscita di Cristina Quaranta. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha fatto una confessione a Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, rivelando di sperare persino di uscire dal GF Vip 7. “Speriamo sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi”, Antonino Spinalbese sulla rivale Nikita Pelizon. A quel punto, la stella di Non è la Rai ha sorpreso tutti. GF Vip 7, Cristina Quaranta parlasua uscita “se esci teio. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in ...