Emanuele Filiberto non sarà giudice del Serale di Amici? Le sue parole

Sarà ancora il trio formato da Stash, Stefano De Martino ea sedersi nelle poltrone d'onore A rispondere a questa domanda ci ha pensato proprio l'erede dei Savoia, che ospite nel ...Misura il tempo che passa con gli anni delle figlie,ha da poco compiuto 50 anni ed è orgoglioso della sua famiglia, dei genitori, delle figlie, di sua moglie. Il gossip ha ipotizzato tanto volte una crisi trae ...La mamma di Mattia mette un like “contro” Gianmarco e scoppia la polemica: cosa è accaduto dopo la puntata di Amici 22.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...