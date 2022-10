Dove va la Cina? Massetti | ' Xi Jiping punta a redistribuzione ricchezza attraverso lo Stato | sicurezza e integrità territoriale'

- 'Usa e Nato cercano di bloccare l'ascesa di Pechino. La Russia serve allaper contrapporsi agli Usa e la Nato' ha spiegato la sinologa a Coffee ......il lavoro scientifico aperto alle masse popolari nella RP dellasta svolgendo un ruolo considerevole. In secondo luogo, nel Paese si lotta per il forte sostegno dello Stato e delle imprese..."Usa e Nato cercano di bloccare l'ascesa di Pechino. La Russia serve alla Cina per contrapporsi agli Usa e la Nato" ha spiegato la sinologa a Coffee Break ...Rafforzare le difese contro le minacce informatiche e non solo, diversificare le catene di approvvigionamento e approfondire i legami con ...