Cucchi | Fratoianni | ' un abbraccio fortissimo a Ilaria'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “La nostra comunità si stringe ade ai suoi cari. Un. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa". Lo scrive su Twitter Nicola, segretario di Sinistra italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "La nostra comunità si stringe ad Ilaria Cucchi e ai suoi cari. Un abbraccio fortissimo. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa". Lo scrive su Twitter Nicola ...E' morta la mamma di Stefano Cucchi. Ad annunciarlo via social Fabio Anselmo, l'avvocato che ha seguito la famiglia nei processi per la morte del giovane ...