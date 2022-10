Bravo Draghi | Vittorio Feltri in difesa di Paola Egonu | Orgoglio del nostro Paese

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il direttore editoriale di Liberocommenta il caso della pallavolista: "Ormai il caso di, la pallavolista, lo conosciamo tutti: si è offesa perché dei deficienti le hanno chiesto se era italiana. Che domanda è? Se un'atleta gioca nella nazionale è evidente che è di nazionalità italiana, altrimenti non potrebbe essere in campo. Dobbiamo fare i complimenti a Marioche in questa circostanza ha telefonato alla sportiva e le ha raccomandato di rimanere nella nazionale perché lei è motivo diper il".

Ultima Edizione.Eu

...perché pensi di non essere in grado Cioè tu fai una forza politica che si chiama Azione e poi proponi un altro come Presidente del Consiglio Per me Calenda politicamente è molto piùdi"...Eh si,è stato proprioLe elezioni politiche italiane viste da Giuseppe Cruciani, il conduttore del programma cult di Radio24 che dà spazio ai personaggi del Paese reale contro il politically correct ...Arriva solidarietà da Mario Draghi alla campionessa di pallavolo Paola Egonu, a seguito dello sfogo di ieri, 15 ottobre, in cui ha annunciato che sta pensando di lasciare la Nazionale. A parlarne è l’ ...