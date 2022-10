Borsa | Milano piatta - 0 | 04% | stop al rialzo per Mps | giù Tim

Piazza Affari appare poco mossa nella prima ora di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,04%, poco sotto la parità, con Mps congelata al rialzo nel primo giorno di aumento di capitale da 2,5 miliardi di ...Buona la performance adel comparto chimico , che riporta un +1,81% sul precedente. Ottima performance per Aquafil , che scambia in rialzo del 7,14%. È previsto stamattina dall'Italia l'...Salgono le azioni, ma vendite sui diritti: teorico -20% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 ott - Dura poco il tentativo di recupero per le Borse europee che, se in avvio hanno mostrato indici ...Borsa di Milano oggi 17 ottobre: l'indice milanese Ftse Mib non prende una direzione chiara, oscillando e le piazze europee non hanno grande slancio. Lo spread si dirige verso i 245 punti.