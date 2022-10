Barbara D’Urso vittima di Scherzi a parte scelta dalla Bbc poi si infuria

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è stata la protagonista di un scherzo in diretta durante l’ultima puntata di. La conduttrice di Pomeriggio 5 è statadi Enrico Papi per un siparietto che ha fatto divertire il pubblico in studio e da casa. Abituata a vederla negli studi Mediaset sempre composta e mai fuori posto,

, protagonista di un scherzo in diretta durante l'ultima puntata di Scherzi a parte . La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata vittima di Enrico Papi per un siparietto che ha fatto ...Lui e i vertici Mediaset non ci fanno una gran figura, perché dopo aver contestato aspramente la televisione trash di, adesso ne stanno proponendo una che è pure peggio in fatto di ...