Arechi Calcio | poker alla Pegaso | Apicella e Foglia mattatori

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –arrembante nella terza giornata del girone G della Seconda Categoria campana. Gli uomini di mister Romano sbancano con unil campo della Asadcon la tripletta di bomber Peppee il sigillo del solito Peppe. La gara per Rinaldi e compagni si è messa subito bene con un guizzo fulmineo di bomber, bravo a concludere una buona trama dei suoi. Nonostante il vantaggio l’non riesce ad esprimersi e in un paio di occasioni i padroni di casa si fanno vedere pericolosamente dalle parti di Fortunato senza però impensierire l’estremo ospite. L’senza strafare crea diverse occasioni nel finale di tempo, ...

Salernonotizie.it

L'Inter resta padrona del campo e Calhanoglu insegna ancora. Sua la traccia per Barella che ... Sabato prossimo all'c'è la gara con lo Spezia . Quella sì, visto lo scontro diretto, sarà da ...Il governatore campano ha poi annunciato: 'A meta' della prossima settimana pubblicheremo la gara per la progettazione del nuovo stadiodi Salerno per il rifacimento completo cosi' come ... Calcio, II Categoria: l'Arechi Calcio rifila quattro reti alla Pegaso - Salernonotizie.it StampaArechi Calcio arrembante nella terza giornata del girone G della Seconda Categoria campana. Gli uomini di mister Romano sbancano con un poker il campo della Asad Pegaso con la tripletta di bombe ...I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo con il Sassuolo in campionato e dal pareggio al Camp Nou con il Barcellona in Champions, ospitano al Meazza i granata di Nicola ...