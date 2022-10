WWE | Seth “Freakin” Rollins subito chiamato alla prima difesa titolata

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lunedì scorso abbiamo potuto assistere all’incoronazione di un nuovo U.S. Champion, infattisi è laureato campione sconfiggendo Bobby Lashley.è stato anche molto bravo e soprattutto molto furbo a sfruttare la grande occasione, visto anche l’assist ricevuto da Brock Lesnar che ha attaccato l’All Mightydel match., vecchio avversario A solo una settimana dconquista del titolo il Visionario è giàa difendere la sua cintura nella prossima puntata di Raw. Infatti la WWE ha annunciato chee Matt Riddle se la vedranno in un match titolato. I due hanno ancora qualche conto in sospeso dato che ...

Raw Women's Championship: Bianca Belair batte Bayley in un Ladder Match Grande prestazione ... Matt Riddle batte"Freakin" Rollins in un Fight Pit Match L'accesa e personale rivalità tra i due ...Il suo ruolo Farà da arbitro speciale nel Fight Pit Match tra"Freakin" Rollins e Matt Riddle. Daniel Cormier farà da arbitro aExtreme Rules Daniel Cormier non ha mai nascosto la sua ... Seth Rollins vs Matt Riddle: a RAW sarà match titolato Negli ultimi mesi la WWE ha sorpreso sempre in modo positivo tutti i fan del pro-wrestling, grazie a Premium Live Event di qualità, show settimanali più lineari, ritorni ben voluti, debutti ben accett ...Seth Rollins e Matt Riddle avranno la possibilità di sfidarsi nuovamente nel corso della prossima puntata di Monday Night RAW in un match titolato.