Verissimo | parla Luca Maria | “Essere il figlio di Sabrina Salerno non è facile | sono capitate cose che hanno influito su di me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Crescendo si matura molto e capisci che alcuneche ti poscapitare perildinon valgono niente. Alle elementari e alle medie succedeva che venisse fuori l’argomento di chi fosse mia madre e questo influiva su di me. Poi peròmaturato e adesso per me è tutto normalissimo”. Ancora una volta, momenti di grande commozione nel salotto di. Nella puntata di sabato 15 ottobre Silvia Toffanin ha ospitatoe ildiciottenne, per una toccante intervista mamma-incentrata proprio sulle difficoltà che il ragazzo ha vissuto da piccolo per il fatto di...