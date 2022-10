La Gazzetta dello Sport

Un errore clamoroso che ha fatto imbufalire un'anima pia come Stefano, perché ha sfregiato la partita e complicato la pratica di qualificazione agli ottavi di Champions League. Non perderti le ......campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli " ha spiegato-... Una trasferta da sempre accompagnata dall'aggettivo "", ma che invece lo scorso 8 maggio ha ... Pioli, il "fatal" Siebert e la Var in Senato. Il calcio del Napoli senza peso, come Samantha Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il tecnico rossonero alla Lega di Serie A: “Il gruppo è cresciuto, gliel'ho detto. Bilancio campionato positivo, con il Napoli non meritavamo di perdere” ...