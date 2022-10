Perché il cielo è azzurro e non rosa | o verde? È tutta questione di scienza

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’acqua è bagnata, il sole sorge ad est ed il. Questo è un fatto del quale possiamo essere certi, ma vi siete mai chiesti il? La risposta è in realtà (quasi) semplice per la, anche se potrebbe non essere la risposta che vi aspettate. Ilnon è, di per sé,, ma lo sembra grazie al modo in cui la luce interagisce con la superficie della Terra. Quando la luce solare colpisce le particelle di gas nell’atmosfera, la luce si separa in tutti i colori dell’arcobaleno. Il fenomeno è noto con il nome di scattering di Rayleigh o diffusione di Rayleigh; prende il nome dal suo scopritore, Lord Rayleigh. La luce viaggia sotto forma di onde d’energia, che si propagano in tutte le direzione quando la luce si separa. Il...