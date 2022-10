MotoGP | la crisi della Yamaha | un podio nelle ultime 8 gare | è diventata la sesta forza?

Leggi su oasport

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo aver dominato la prima metàstagione, sfruttando al meglio tutti gli errori e la discontinuità dei ducatisti (Francesco Bagnaia in primis), Fabio Quartararo è piombato in unaprofondissima che lo ha visto dilapidare la bellezza di 91 punti di vantaggio su Pecco in sole otto. In realtà il passivo del Diablo in questo lasso di tempo è ancora più pesante, perché oggi (in seguito al sanguinoso zero di Phillip Island) si trova addirittura nel ruolo di inseguitore a 14 punti dalla vetta, di conseguenza dalla tappa di Assen in poi il francese classe 1999 ha perso ben 105 punti nel confronto diretto con il piemonteseDucati. Un ruolino di marcia allucinante ed impensabile per il vero grande protagonistaprima metà del campionato, che aveva collezionato sei piazzamenti ...