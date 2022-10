Matano | la telefonata a Domenica In contro la giuria di Ballando

'Prima si dice una cosa poi se ne fa un'altra, chi è uscito prima è stato svantaggiato' ha evidenziato. La critica a Domenica In In particolare, il presentatore ha criticato Selvaggia ...Infine Albertoha lanciato una stoccata anche a Guillermo Mariotto : Albertoha trovato l'appoggio e il sostegno di Alessandra Mussolini , ospite del talk show di Domenica In e ...La seconda puntata di Ballando con le Stelle ha generato malcontenti. In primis Alberto Matano che, nel corso della serata, si è arrabbiato parecchio per ...La seconda puntata della nuova edizione dello show di Milly Carlucci ha creato una faida tra il giornalista e gli altri giurati ...